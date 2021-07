Όλυμπος: Για τρίτη μέρα έρευνες για τον ορειβάτη

Πιερία

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον 35χρονο που αγνοείται στον Όλυμπο από το περασμένο Σάββατο.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 35χρονου ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται στον Όλυμπο.

Πυροσβέστες ορειβατικών ομάδων έρευνες και διάσωσης από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή drone και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου τον αναζητούν για τρίτο 24ωρο, στην περιοχή «Πελεκούδια», σε υψόμετρο 1733μ.

Στην περιοχή αυτή είχαν βρεθεί αντικείμενα και εξοπλισμός που εικάζεται ότι ανήκουν στον 35χρονο. Ο ίδιος είχε ξεκινήσει το περασμένο Σάββατο ανάβαση στον Όλυμπο κι επρόκειτο να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας.

Καθώς όμως αυτό δεν συνέβη κι ούτε επικοινώνησε με τους οικείους του, ξεκίνησαν έρευνες, που μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες.

