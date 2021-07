Δωδεκανήσα

Ρόδος: Σκύλος έμεινε δίπλα στο νεκρό αφεντικό του

Μια εικόνα σκληρή και συνάμα συγκινητική από το τραγικό περιστατικό του θανάτου 82χρονου στην Ρόδο.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε την Τρίτη 6/7, σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα σε Σορωνή και Θεολόγο στη Ρόδο, ένας ηλικιωμένος άντρας.

Συγκλονιστικό ωστόσο ήταν θέαμα που αντίκρισαν οι διασώστες καθώς ο σκύλος του άνδρα παρέμεινε δίπλα στο σώμα του χωρίς να φεύγει.

Ο άτυχος άντρας, που διέμενε στην περιοχή, είχε εξαφανιστεί από το μεσημέρι και αναζητούνταν από εθελοντικές ομάδες μετά απο αναφορά συγγενών του.

Ο 82χρονος αφού εντοπίστηκε και αμέσως κλήθηκε στο σημείο αστυνομική δύναμη, αλλά και ιατροδικαστής προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Δίπλα του στέκονταν επί ώρες το σκυλί του και δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει

Όπως δήλωσαν μέλη των ομάδων διάσωσης, ο 82χρονος είχε ξεκινήσει το μεσημέρι να πάει βόλτα με το σκύλο του στην περιοχή, όπως συνήθιζε πολλές φορές. Αυτή τη φορά όμως άργησε να επιστρέψει γεγονός για το οποίο ανησύχησαν οι συγγενείς του.

Οι ομάδες διάσωσης, έφθασαν αργά το βράδυ στα ίχνη του ακούγοντας τα γαυγίσματα του σκυλιού του, που επί ώρες όπως εκτιμάται, παρέμεινε στο σημείο δίπλα στον άτυχο 82χρονο. Όταν είδε του διασώστες δεν άφησε κανέναν να τον πλησιάσει, παρά μόνο όταν ήρθε ο εγγονός του 82χρονου που τον γνώρισε.

Οι εικόνες, ήταν συγκλονιστικές όπως τις περιέγραψαν οι διασώστες.

Πηγή: rodiaki.gr

