Φωτιά στα Χανιά

Σε εξέλιξη φωτιά στον Αποκόρωνα. Στη "μάχη" της κατάσβεσης και εναέρια μέσα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, στα Χανιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιτσάρδα.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των δήμων.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιτσάρδα, Χανίων Κρήτης.

??????Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.

??Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 7, 2021

