Νάξος: Βυθίστηκε ιστιοφόρο

Στο ιστιοφόρο επέβαιναν οκτώ άτομα. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Νάξου.



Στη Νάξο βυθίστηκε ιστιοφόρο σκάφος με ελληνική σημαία, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο οποίο επέβαιναν 8 άτομα που είναι Γερμανοί υπήκοοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Νάξου, ενώ σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 επιβαίνοντες.

Οι 8 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Αικατερίνη Π» και αναμένεται να επιβιβαστούν σε περιπολικό σκάφος του λιμενικού με προορισμό το λιμάνι της Νάξου.

