Ρέθυμνο: Φωτιά στην Πρέβελη (εικόνες)

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, ενώ ενεργοποιήθηκαν και εναέρια μέσα.

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε περιοχή του Ρεθύμνου.



Πιο συγκεκριμένη στην περιοχή Αμμούδι κοντά στην Πρέβελη έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, η οποία και επεκτείνεται λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση, ωστόσο ο κίνδυνος είναι μεγάλος με συνέπεια να σπεύδουν μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής και να έχουν ενεργοποιηθεί και εναέρια μέσα, τo πυροσβεστικό αεροσκάφος Beriev-200 και δυο ελικόπτερα.

Δεν υπάρχει πληροφορία ότι απειλούνται κατοικίες.

Εν τω μεταξύ, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, στα Χανιά. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιτσάρδα.

