Φωτιά στην Κεφαλονιά: Συνελήφθη για εμπρησμό ένας άνδρας

Ο 34χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έβαλε την φωτιά.



Στα χέρια των διωκτικών αρχών βρίσκεται από χτες το βράδυ ο φερόμενος εμπρηστής της Κεφαλονιάς, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση σχετικά με τις τελευταίες φωτιές σε δασική έκταση στη δημοτική ενότητα Λειβαθούς, του δήμου Κεφαλονιάς, στις περιοχές Σιμωτάτα, Βλαχάτα και Φαγιάς, που έκαψαν πάνω από 6.000 στρέμματα.

Πρόκειται για τον 34χρονο Γ.Κ., τον οποίο συνέλαβαν για εμπρησμό από πρόθεση, υπάλληλοι του κλιμακίου της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), που είχε μεταβεί στο νησί με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Στέφανου Κολοκούρη, για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αργοστολίου και της αστυνομικής διεύθυνσης Κεφαληνίας.

Για την πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς από την αρχή υπήρχαν ενδείξεις για εμπρησμό, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι ανακριτικές αρχές είχαν στο στόχαστρο τον 34χρονο τα τελευταία δύο χρόνια και μάζευαν στοιχεία για τις δραστηριότητες του, ενώ τον παρακολουθούσαν κατά καιρούς, καθώς χαρακτηρίζεται άτομο με παραβατική συμπεριφορά και έχει κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα στο παρελθόν. Κύκλοι της Πολιτικής Προστασίας έκαναν λόγο για «σημαντική επιτυχία της ΔΑΕΕ, που τα τελευταία 2 χρόνια δείχνει αναβαθμισμένη και με αρκετές επιτυχίες στο ενεργητικό της».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 34χρονος ομολόγησε ότι έβαλε την τελευταία φωτιά, αλλά είπε επίσης ότι έχει βάλει και άλλη φωτιά στο νησί κατά το παρελθόν, γι' αυτό εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε τι άλλο εμπλέκεται.

Για τα αποτελέσματα των ερευνών ενημερώθηκε από την πυροσβεστική η αρμόδια εισαγγελική αρχή, που θα αποφανθεί για την συνέχεια, μετά την μελέτη της δικογραφίας που σχηματίζεται σε βάρος του 34χρονου.

