Ζάκυνθος

Σεισμός στη Ζάκυνθο

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Ζάκυνθο.

Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 04:16 στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ζακύνθου και Κυλλήνης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 19,6 χιλιόμετρα και το επίκεντρο της εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις 10 χιλιομέτρων από την Κυλλήνη.