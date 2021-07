Χίος

Χίος: Φωτιά στην Κατάβαση (εικόνες)

Εκκένωση οικισμού, καθώς οι φλόγες βρίσκονται ανάμεσα στα σπίτια. Άνεμοι 7 μποφόρ πνέουν στην περιοχή.

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία σημειώθηκε στις 7.00 π.μ. στην Κατάβαση της Χίου, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι εντάσεως 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βουράκη, Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, η φωτιά βρίσκεται μέσα στο χωριό και εκεί επιχειρούν οι πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά ήταν ήδη μέσα στο χωριό όταν έφθασαν τα πρώτα οχήματα, με τις δύο οικογένειες που κατοικούν εκεί να εγκαταλείπουν με ασφάλεια τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον Νότη Μηταράκη, που είναι και βουλευτής Χίου, μεταβαίνουν στην περιοχή 4 καναντέρ για να συνδράμουν στην κατάσβεση

