Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σπρέι πιπεριού κατά οδηγού λεωφορείου

Ακραία και επικίνδυνη αντίδραση επιβάτη του λεωφορείου του ΟΑΣΘ, όταν του ζητήθηκε να αποβιβαστεί.

Επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε λεωφορείο της γραμμής 24 του ΟΑΣΘ που κινούταν στην πλατεία Χιλίων Δένδρων, κοντά στον Κέδρινο Λόφο, όταν ο οδηγός ζήτησε από τους επιβάτες να κατέβουν μία στάση πριν από το τέρμα, λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης που επικρατούσε στο σημείο.

Η προτροπή αυτή φαίνεται να ενόχλησε επιβάτη που αντέδρασε έντονα, προκαλώντας αρχικά φθορές στο εσωτερικό του λεωφορείου, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε εναντίον του οδηγού ρίχνοντας σπρέι πιπεριού στο πρόσωπό του.

Στον οδηγό χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του. Ο ίδιος κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και γίνονται αναζητήσεις για τη σύλληψη του επιβάτη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

