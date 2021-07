Λάρισα

Λάρισα: Θρήνος για τον 13χρονο Θωμά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ και θρήνο προκάλεσε στη Λάρισα ο χαμός του παιδιού, που έκανε διακοπές με την οικογένειά του.

Θλίψη και σοκ προκάλεσε στη Λάρισα ο αιφνίδιος θάνατος του 13χρονο Θωμά Μπουχλαριώτη.

Το παιδί έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς του στον Πλαταμώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένιωσε αδιαθεσία και στη συνέχεια εξέπνευσε.

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά.

Απαρηγόρητοι οι γονείς και οι δύο αδελφές του, που σήμερα θα τον αποχαιρετίσουν στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, στους Άγιους Ανάργυρους Λάρισας.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Τουρισμός για όλους”: παράταση για τις αιτήσεις (βίντεο)

Εμβολιασμοί - Σκουτέλης: ανεξήγητος ο δισταγμός των πολιτών (βίντεο)

Τελικοί ΝΒΑ: Ήττα για τους Μπακς παρά το ρεκόρ του Γιάννη