Κρήτη: Καρέ – καρέ απεγκλωβισμός αγρότη από τρακτέρ (βίντεο)

Αγωνιώδης ήταν οι προσπάθειες απεγκλωβισμού του ηλικιωμένου αγρότη.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού στήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Λευκοχώρι του δήμου Πεδιάδος, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Ο 73χρονος μάζευε κλαδιά όταν έπεσε σε ρέμα και καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Στο σημείο έσπευσαν η ΕΜΑΚ και το κλιμάκιο Πύργου της Πυροσβεστικής, καθώς και το ΕΚΑΒ. Συνολικά, συνέδραμαν 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Ο 73χρονος ανασύρθηκε σώος και η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε καλή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όμως για έλεγχο.

Πηγή: cretalive.gr

