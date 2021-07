Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά στο Τεφέλι

Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, που «ξύπνησε» μέσα στις φλόγες.

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Τεφέλι Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Η φωτιά ξέσπασε, από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες, σε χορτολιβαδική –αγροτική έκταση.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και δύο πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής.

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η κινητοποίηση από την πυροσβεστική είναι μεγάλη.

Πηγή: neakriti.gr

