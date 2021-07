Μαγνησία

“Βόμβα” κορονοϊού έγινε γάμος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 200 καλεσμένοι στο γάμο που έγινε την περασμένη Κυριακή και μετατράπηκε σε εστία διάδοσης του κορονοϊού.

Σε εστία κορονοϊού μετατράπηκε γάμος που έγινε την περασμένη Κυριακή στο Βόλο.

Το μυστήριο με τους πάνω από 200 καλεσμένους τελέστηκε στο δήμο Ρήγα Φεραίου, στη Μαγνησία και έπειτα από λίγες μέρες διαπιστώθηκε συρροή κρουσμάτων στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου.

Τουλάχιστον είκοσι καλεσμένοι στο γάμο βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και ενημέρωσαν, μέσω social media τους καλεσμένους με τους οποίους ήρθαν σε επαφή, ώστε να κάνουν έλεγχο.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί διψήφιος αριθμός κρουσμάτων, ενώ συνεχίζεται η ιχνηλάτηση.

Όσοι βρέθηκαν θετικοί μπήκαν σε καραντίνα, ενώ ζητήθηκε από τον ΕΟΔΥ να στείλει κλιμάκιο στα δύο χωριά, ώστε να ιχνηλατηθούν οι επαφές των θετικών πολιτών και κατ’επέκταση η διασπορά.

Πηγή: taxydromos.

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκαια: στον Εισαγγελέα ο οδηγός που παρέσυρε την 7χρονη

Αναστασία: μαγαζιά θα “κλείσουν” την μουσική την ώρα της κηδείας

Φωτιά στη Λεμεσό - Απειλούνται σπίτια