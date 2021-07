Χαλκιδική

Κορονοϊός - Χαλκιδική: Νέα εστία σε κατασκήνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στη Χαλκιδική. Συρροή κρουσμάτων σε κατασκήνωση με εκατοντάδες παιδιά. Εκκενώθηκαν σκηνές.

Κατάσταση συναγερμού έχει σημάνει σε κατασκήνωση με εκατοντάδες παιδιά, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, καθώς εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού.

Στην κατασκήνωση φιλοξενούνται παιδιά από Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί 14 κρούσματα σε παιδιά 13-17 ετών, ενώ άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία ιχνηλάτησης.

Θετικά στον ιό βρέθηκαν ύστερα από τεστ τρία παιδιά από τη Λάρισα, ένα από τον Βόλο και τα υπόλοιπα από άλλες περιοχές, ενώ τα περισσότερα είχαν συμπτώματα.

Οι αρμόδιοι εκκένωσαν μέχρι στιγμής έξι σπιτάκια – σκηνές, τα οποία φιλοξενούσαν 13 άτομα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς που ενημερώθηκαν ότι τα παιδιά τους είναι θετικά στον ιό έσπευσαν να τα παραλάβουν.

Οι υπεύθυνοι επισημαίνουν ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ έχουν ενημερώσει τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστασία. Επίσης, διαβεβαιώνουν ότι τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού είναι αυστηρά.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ, μετά και τα κρούσματα και σε κατασκήνωση στα Χανιά, εξετάζουν το ενδεχόμενο στοχευμένων δράσεων από κλιμάκια του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας σε όλες τις μεγάλες κατασκηνώσεις της χώρας.

Πηγή: GRTimes.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Εστίαση: Πρόστιμα “βροχή” για παράβαση των μέτρων

ΕΛΤΑ: Μην ανοίξετε αυτό το μήνυμα - Απάτη μέσω sms και email

Φωτιά: πολύ υψηλός κίνδυνος για έξι Περιφέρειες το Σάββατο (χάρτης)