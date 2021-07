Λάρισα

Λάρισα: Πέθανε 13χρονος στις διακοπές - Η συγκλονιστική ανάρτηση της μητέρας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διακοπές για μια οικογένεια κατέληξαν σε τραγωδία. Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λάρισας για τον αδόκητο χαμό του 13χρονου Θωμά Μπαχλαριώτη . Το παιδί βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά του στον Πλαταμώνα, όταν παίζοντας στην παραλία, ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και πόνους στην κοιλιά και την πλάτη.

Διακομίστηκε επειγόντως στο νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου και διασωληνώθηκε. Παρά τη 'τιτάνια" μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 13χρονος δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε, βυθίζοντας στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους. Οι ακριβείς αιτίες θανάτου του παιδιού αναμένεται να διευκρινιστούν με τη νεκροψία-νεκροτομή

Με μια ανάρτηση στα social media η τραγική μητέρα του βρήκε το κουράγιο μετά τα δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης που δέχτηκε να αναρτήσει μια από τις τελευταίες φωτογραφίες του 13χρονου με το εξής μήνυμα:

«Δεν ήξερα μωρό μου ότι θα ήταν η τελευταία μας βόλτα, αλλιώς θα σε κράταγα αγκαλιά λίγο ακόμα. Να παίζεις μπάλα εκεί πάνω με τα άλλα αγγελάκια και εγώ θα σε βλέπω κάθε βράδυ. Σ αγαπάω μικρέ μου».

Τον Θωμά Μπαχλαριώτη αποχαιρέτησε και το αθλητικό σωματείο «Α.Ο Ιπποκράτης Λάρισας» που μέχρι και την περσινή σεζόν αγωνιζόταν με τα δικά του χρώματα:

«Α.Ο. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Θρήνος στη Λάρισα από την ξαφνική απώλεια ενός 13χρονου μαθητή ο οποίος έχασε την ζωή του στον Πλαταμώνα ενώ παραθέριζε με την οικογένειά του. Πρόκειται για τον Θωμά Μπουχλαριώτη (του Δημητρίου). Ο 13χρονος αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και εντελώς ξαφνικά άφησε την τελευταία του πνοή. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Κατερίνης και αναμένεται πλέον το αποτέλεσμα της νεκροψίας για τα αίτια του θανάτου του.

Ο άτυχος νεαρός ήταν μέλος της ομάδας μας για τρία χρόνια στα τμήματα Κ 10 και Κ 12 και φέτος ως μαθητής γυμνασίου εντάχθηκε στην ομάδα του ιδιωτικού σχολείου Μ. Ράπτου.

Βαρύ το πένθος και βαθιά η θλίψη για την οικογένεια του μικρού, όπως και για όλους εμάς. Βαρύς ο πόνος και για τους προπονητές της ακαδημίας μας κ. κ. ΓΕΡΟΔΗΜΟ & ΣΕΛΙΩΝΗ με τους οποίους ο άτυχος μικρός είχε ''δουλέψει'' μαζί τους.

Ο πρόεδρος της ομάδας μας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ και όλα τα μέλη της εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του μικρού ΘΩΜΑ.

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ να έχεις αγαπημένο μας αστεράκι...».

Ειδήσεις σήμερα:

Αμοργός: σαν σήμερα ο φονικός σεισμός και το τσουνάμι

Αναστασία: μαγαζιά θα “κλείσουν” την μουσική την ώρα της κηδείας