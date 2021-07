Έβρος

Έβρος: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες

H φωτιά περιορίστηκε σε δύο δύσκολα και δυσπρόσιτα σημεία. Οι κάτοικοι της Λευκίμης επέστρεψαν στα σπίτια τους.



Χωρίς τη συνδρομή των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίστηκε την νύχτα η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής σε δύσβατη δασική περιοχή στη Λευκίμη του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο.



Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς επετεύχθη ο περιορισμός της φωτιάς σε δύο δύσκολα και δυσπρόσιτα σημεία, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούσανν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.



Ο κ. Πέτροβιτς, ο οποίος μετέβη από την πρώτη στιγμή στην περιοχή, ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως προς το παρόν φαίνεται ότι η φωτιά δεν απειλεί πλέον τον οικισμό της Λευκίμης, οι κάτοικοι του οποίου επιστρέφουν στις οικίες τους, ενώ παράλληλα δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να μην κινδυνέψει εκ νέου, στην περίπτωση που οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με αυξομειούμενη ένταση, αλλάξουν την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.





Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πυροσβεστική υπηρεσία, στο σημείο της πυρκαγιάς μετέβησαν και επιχειρούν 37 πυροσβέστες, με έντεκα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν το πυροσβεστικό ελικόπτερο που εδρεύει στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, δύο ακόμη πυροσβεστικά ελικόπτερα και τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.

