Χαλκιδική

Φωτιά στην Χαλκιδική: Κάηκε σπίτι στη Βεργιά (εικόνες)

Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών.



Ολοσχερώς κάηκε ένα σπίτι στην περιοχή Βεργιάς στη Χαλκιδική, όπου νωρίτερα ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα και μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ατόμου, ενώ η φωτιά βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 18 άνδρες.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Πάτημα στην Ελευσίνα. Οι ισχυροί άνεμοι κάνουν δύσκολο το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν με πέντε οχήματα.

Φωτιά, επίσης, ξέσπασε και στον Βαρνάβα Αττικής. Οι φλόγες καίνε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Την ίδια ώρα, «καλύτερη εικόνα» παρουσιάζει σήμερα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (9/7) στη Λευκίμη Έβρου. Από το πρωί σήμερα, όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την πυροσβεστική υπηρεσία, βρίσκονται στον αέρα ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη τύπου πετζετέλ, με στόχο να ελέγξουν τις ενεργές εστίες και να περιορίσουν το μέτωπο.

Φωτογραφίες: voria.gr