Κυκλάδες

Τραυματισμός kitesurfer στη Νάξο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραυματισμός 47χρονου χειριστή αετοσανίδας στη Νάξο.

Ένας 47χρονος αλλοδαπός, χειριστής αετοσανίδας, τραυματίστηκε μετά από πτώση του στην παραλία Μικρή Βίγλα Νάξου.

Σύμφωνα με μαρτυρία λουόμενου ο 47χρονος, που φέρει με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις επιφανειακά τραύματα, έχασε τον έλεγχο της αετοσανίδας και έπεσε στην παραλία.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Νάξου

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τζανάκης: Τον Αύγουστο το πιθανότερο σενάριο 4000 κρούσματα και το χειρότερο 6000

Πανελλήνιες 2021 - Σπυριδούλα Μωραϊτάκη: Η 44χρονη που έκανε το όνειρο της πραγματικότητα

Μπαλατσινού - Κικίλιας: Στην Πάτμο η βάφτιση του γιου τους- Όλες οι λεπτομέρειες