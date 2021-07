Κορινθία

Κορονοϊός - Κατασκηνώσεις: Έξαρση κρουσμάτων και στο Σοφικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μια ακόμα παιδική κατασκήνωση εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού, μετά τον συναγερμό που σήμανε στις κατασκηνώσεις Χανίων, Χαλκιδικής και Καπανδριτίου Αττικής.

Σε μια ακόμα παιδική κατασκήνωση, στο Σοφικό Κορινθίας αυτή τη φορά, εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού, μετά τον συναγερμό που σήμανε στις κατασκηνώσεις Χανίων, Χαλκιδικής και Καπανδριτίου Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατασκήνωση στο Σοφικό Κορινθίας μέχρι στιγμής έξι παιδιά βρέθηκαν θετικά στον ιό, με αποτέλεσμα να τεθούν σε απομόνωση και να αναχωρήσουν από την κατασκήνωση μαζί με παιδιά που ήταν μαζί τους στην ίδια ομάδα.

Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ιχνηλάτηση με rapid και self test στα παιδιά και τους εργαζόμενους της κατασκήνωσης, καθώς στη συγκεκριμένη κατασκήνωση φιλοξενούνται περίπου 1.600 παιδιά ηλικία 6-15 ετών.

«Οι γονείς τους και οι κηδεμόνες τους εχουν ειδοποιηθεί, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, τηρούνται όλα όσα προβλέπονται και ορίζονται απο τον ΕΟΔΥ», δηλωσε στην ΕΡΤ ο υπευθυνος της κατασκηνωσης κ. Σκούρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021 - Σπυριδούλα Μωραϊτάκη: Η 44χρονη που έκανε το όνειρο της πραγματικότητα

Μπαλατσινού - Κικίλιας: Στην Πάτμο η βάφτιση του γιου τους- Όλες οι λεπτομέρειες

Τραυματισμός kitesurfer στη Νάξο