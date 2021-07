Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τον χτύπησε με τσεκούρι στο κεφάλι στην μέση του δρόμου!

Σοκ υπέστησαν οδηγοί και περαστικοί στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, βλέποντας έναν άνδρα να επιτίθεται σε άλλον, με τσεκούρι και να τον τραυματίζει στο κεφάλι, στο δρόμο!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 11.30 σήμερα το πρωί, ένας 61χρονος Αλβανός επιτέθηκε με τσεκούρι, για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, σε έναν 29χρονο Έλληνα, σκορπίζοντας τον τρόμο έξω από μεγάλο σούπερ μάρκετ της περιοχής, και μπροστά στα έκπληκτα μάτια πολλών περαστικών!

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τραυματίστηκε και ο δράστης στο χέρι και μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών, με άλλο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Πηγή: ekriti.gr