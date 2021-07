Εύβοια

Φωτιά στα Στύρα - Εκκενώθηκε οικισμός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Νέων Στύρων. Επιχείρηση με επίγεια και εναέρια μέσα. Μήνυμα από το 112 στα κινητά.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε και στα Στύρα Ευβοιας.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νέων Στύρων «Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη». Καίει ανάμεσα σε Νέα Στύρα και Στύρα και ενδιάμεσα υπάρχουν κατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο εκκενώθηκε το Νημποριό.

Η φωτιά ήταν ήδη μέσα στο οικισμό όταν έφθασαν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα, με τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Μάλιστα στο απόγευμα του Σαββάτου το 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας απέστειλε μήνυμα στους πολίτες της Εύβοιας να απομακρυνθούν από την περιοχή Νημποριό προς Μαρμάρι - Κάρυστο.

«Αν βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή Νημποριού Εύβοιας απομακρυνθείτε τώρα προς Μαρμάρι - Κάρυστο για προληπτικούς λόγους. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή», αναφέρεται στο μήνυμα.

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Στύρα Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2021

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κατασκηνώσεις: Έξαρση κρουσμάτων και στο Σοφικό

Φωτιά στην Χαλκιδική: Κάηκε σπίτι στη Βεργιά (εικόνες)

#MeToo – Τουρκία: Ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο πατέρας της την βίαζε από 15 ετών