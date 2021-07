Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση από αρνητές των εμβολίων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν ελληνικές σημαίες ενώ άλλοι είχαν στον ώμο σημαία της Βεργίνας.

Συγκέντρωση μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη έκαναν διαδηλωτές διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα κατά της πανδημίας και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

Κατήγγειλαν “αφανή επίθεση” και για επιχείρηση εξόντωσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μάλιστα, αναφέρθηκαν σε μια σειρά από νόμους και στο διεθνές δίκαιο επισημαίνοντας ότι με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό καταπατούνται ανθρώπινες ελευθερίες.

“Η δύναμή είναι στο λαό, πρέπει να το καταλάβουμε, να μη φοβόμαστε τίποτα και κανέναν”, σημείωσαν, ενώ ευχήθηκαν στους παρευρισκόμενους “καλή λευτεριά”.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν ελληνικές σημαίες ενώ άλλοι είχαν στον ώμο σημαία της Βεργίνας.

ΠΗΓΗ: GrTimes

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 2327 κρούσματα το Σάββατο

Φωτιές - Χαρδαλιάς: “Μάχη” σε 51 πύρινα μέτωπα

Ιερισσός: εντοπίστηκε νεκρή χελώνα καρέτα – καρέτα