Σεισμός στην Θήβα: Νέα δόνηση “ταρακούνησε” την περιοχή

Νέα σεισμική δόνηση τα ξημερώματα. Από το Σάββατο έχουν σημειωθεί συνολικά 30 μικροσεισμοί. Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας.



Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:00 σε απόσταση 2 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοανατολικά της Θήβας, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, χαρακτηρίζοντάς τη «ασθενή».

Δεν αναφέρθηκαν ως εδώ υλικές ζημιές από τον σεισμό.

Πάντως, καθησυχαστικός φάνηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας ερωτηθείς για το σεισμό στην Θήβα.

Συνολικά, στην περιοχή έχουν σημειωθεί από το Σάββατο το πρωί 30 μικροσεισμοί, οι δύο των οποίων ήταν μετασεισμοί.

Ο κ. Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε σήμερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Παρακολουθούμε το φαινόμενο. Προέρχεται από τα ρήγματα της περιοχής. Κάτι παρόμοιο είχαμε και πριν από έξι μήνες, αλλά δεν ανησυχούμε».

