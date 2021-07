Ιωάννινα

Καιρός – Ιωάννινα: Ισχυρό μπουρίνι και χαλάζι (βίντεο)

Συνεχείς ήταν οι κλήσεις σε Αστυνομία και Πυροσβεστική για την αντιμετώπιση προβλημάτων.



Έντονη ήταν η χαλαζόπτωση που έπληξε τμήματα του νομού Ιωαννίνων το απόγευμα του Σαββάτου.

Αρκετοί οδηγοί χρειάστηκε να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους αφού η οδήγηση ήταν δύσκολη και επικίνδυνη με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Νωρίτερα, συνεχείς ήταν οι κλήσεις που δέχονταν Αστυνομία και Πυροσβεστική για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκάλεσε το μπουρίνι.

Για αρκετή ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ιωαννίνων, στο ύψος του Πανηπειρωτικού καθώς το ύψος του νερού ξεπέρασε το μισό μέτρο ενώ σε ποτάμια μετατράπηκαν ακόμη και οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

