Κορονοϊος - Κρήτη: “Λουκέτο” και πρόστιμο 5000 ευρώ σε ξενοδοχείο

Το "κορονοπάρτι" σε κλειστό χώρο το πλήρωσε... ακριβά.

Αν και η Μετάλλαξη Δέλτα εξαπλώνεται ραγδαία και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε μία "ανάσα" από το τέταρτο κύμα πανδημίας δεν φαίνεται να πτοεί ορισμένους.

Αυτό φάνηκε και από το ότι ξενοδοχείο στο Λασίθι διοργάνωσε "κορονοπάρτι" σε κλειστό χώρο, κάτι που πλήρωσε.... ακριβά!

Σύμφωνα με πληροροφίρες, ο υπεύθυνος της διοργάνωσης συνελήφθη ενώ στο ξενοδοχείο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για επτά ημέρες.

Σε όλη την Κρήτη, οι έλεγχοι για παραβάσεις των μέτρων κατά του κορονοϊού συνεχίζονται.

Το τελευταίο 24ωρο είχαμε τρία πρόστιμα για μη χρήση μάσκας, ένα στο Ρέθυμνο σε εργαζόμενο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ένα στα Χανιά και ένα στο Λασίθι σε επιβάτη οχήματος

