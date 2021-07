Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έκλεψαν καταλύτη αυτοκινήτου

Πώς τους "τσάκωσαν" οι αστυνομικοί. 17χρονος ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Συνελήφθησαν τα ξημερώματα, έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών, τέσσερις νεαροί, ηλικίας 23, 29, 19 και 17 ετών (2 άντρες - 2 γυναίκες αντίστοιχα), καθώς νωρίτερα έγιναν αντιληπτοί από φύλακα πολυκαταστήματος στην περιοχή της Πυλαίας, να αφαιρούν καταλύτη από ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο.

Όταν βρέθηκαν στα χέρια της αστυνομίας, μέσα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ο κλεμμένος καταλύτης αλλά και διαρρηκτικά εργαλεία.

