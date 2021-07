Αχαΐα

Κορονοϊός - Πάτρα: Κρούσματα από τα κορονοπάρτι στα μπαρ

Συναγερμός στην Πάτρα. Εντοπίστηκαν πάνω από 15 κρούσματα κορονοϊού σε νεαρούς.



Κορονοβόμβα φαίνεται πως έσκασε σε τουλάχιστον δύο καταστήματα εστίασης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου σε ένα μόνο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο είχαν προκύψει πάνω από 15 κρούσματα κορονοϊού σε νεαρούς, οι οποίοι μετά από την ιχνηλάτηση που έγινε δήλωσαν πως χόρευαν και διασκέδαζαν σε ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου και σε ένα ακόμη στην παραλιακή της Πάτρας.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 17 έως 23 ετών, τα οποία εμφάνισαν συμπτώματα και επισκέφθηκαν το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο για το μοριακό τεστ.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία κατεγράφησαν σε ένα μόνο διαγνωστικό κέντρο. Εκτιμάται ότι τα κρούσματα θα είναι πολύ περισσότερα. Και όπως είναι αναμενόμενο δεν θα προέρχονται μόνο από τα συγκεκριμένα δύο καταστήματα εστίασης.

