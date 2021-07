Σέρρες

Φωτιά στις Σέρρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Μάχη" των πυροσβεστών με τις φλόγες

Νέα φωτιά μαίνεται, αυτή τη φορά, στις Σέρρες. Το μέτωπο εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Ζίχνη.

Επιχειρούν τόσο επίγειες, όσο και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η σχετική ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Ζίχνη Σερρών. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2021