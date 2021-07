Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στην φυλακή άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε την ανιψιά του

Τα ίχνη του εντοπίστηκαν στην Γερμανία και κλήθηκε για εξηγήσεις από τον ανακριτή. Μετά την απολογία του αποφασίστηκε η κράτησή του.



Στις φυλακές Γρεβενών κρατείται 50χρονος που κατηγορείται ότι επί έξι χρόνια βίαζε την ανήλικη ανιψιά του. Η υπόθεση έγινε γνωστή τον περασμένο μήνα, όταν η ΕΛ.ΑΣ. ανακόινωσε ότι σχηματίστηκε δικογραφία σε βαρος του 50χρονου.

Είχε προηγηθεί καταγγελία της 17χρονης σήμερα παθούσας στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης που διενήργησε την αστυνομική έρευνα. Καθώς, ο κατηγορούμενος όμως διαμένει στο εξωτερικό δεν κατέστη εφικτή η σύλληψή του.



Τα ίχνη του εντοπίστηκαν τελικά στην Γερμανία και την προηγούμενη εβδομάδα κλήθηκε και προσήλθε ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης για να δώσει εξηγήσεις. Όπως έγινε γνωστό, κατόπιν της απολογίας του αποφασίστηκε η κράτησή του. Εναντίον του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανηλίκων και για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, οι εις βάρος της ασελγείς πράξεις τελέστηκαν το διάστημα από το 2013 εως το 2019. Τότε η καταγγέλλουσα ζούσε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης με τη γιαγιά της, καθώς είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς της.

