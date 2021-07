Ηλεία

Ηλεία: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Άφαντος ο οδηγός

Ο οδηγός του ΙΧ αναζητείται από την Αστυνομία. Ποια είναι η κατάασταση της υγείας του 8χρονου.



Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται ένα 8χρονο παιδί, το οποίο παρασύρθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες, από αυτοκίνητο στην κοινότητα Κέντρου της Ηλείας, ενώ η αστυνομία αναζητά τον οδηγό του οχήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας παρέσυρε και τραυμάτισε τον οκτάχρονο, ο οποίος αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου. Εκεί οι γιατροί έκριναν πως το παιδί, λόγω των τραυμάτων που έφερε, έπρεπε να μεταφερθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας.

Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποίησε η Τροχαία για το περιστατικό, βρέθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον οκτάχρονο, ενώ αναζητείται ο οδηγός.

