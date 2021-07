Τρίκαλα

Τρίκαλα – Άγιος Παΐσιος: Με βεγγαλικά τα εγκαίνια του ναού (εικόνες)

Με βεγγαλικά και εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του παρεκκλησίου του Αγίου Παϊσίου στα Τρίκαλα το βράδυ της Κυριακής.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε κατά το τυπικό της Εκκλησίας μας, με την συμμετοχή δυο Αρχιερέων, του Τρίκκης και Σταγών Χρυσοστόμου και του Πατάρων Αθηναγόρα.

Με τον καθαγιασμό της Αγίας Τράπεζας πάντως δόθηκε και μια πιο… φαντασμαγορική εικόνα στη βραδιά με τη ρίψη βεγγαλικών στον αύλειο χώρο του Ναού.





