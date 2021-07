Χίος

Φωτιά στην Χίο: Νεκρός πυροσβέστης στην Κατάβαση

Τραγικό τέλος για τον 43χρονο πυροσβέστη, πατέρα δύο παιδιών, εν ώρα υπηρεσίας.



Τραγικό τέλος για τον 43χρονο πυροσβέστη, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος ενώ ήταν σε υπηρεσία στην Κατάβαση, στα πλαίσια των εργασιών που γίνονταν εκεί μετά την φωτιά της Πέμπτης, έχασε τις αισθήσεις του και πλέον όταν μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Χίου ήταν αργά, καθώς εξέπνευσε.

Σύμφωνα με συναδέλφους του, όπως μεταδίδει το alithia.gr, το ασθενοφόρο που έφυγε από το Νοσοκομείο και μετέβη στην Kατάβαση, έφτασε εκεί μετά από μια ώρα και παραμένει άγνωστο αν και κατά πόσον αυτό επηρέασε την εξέλιξη του προβλήματος υγείας που παρουσίασε ο άτυχος πυροσβέστης.

Ολα αυτά βέβαια θα εξεταστούν από την νεκροψία, νεκροτομή, που συνήθως διατάσσεται σε αιφνίδια τέτοια συμβάντα, ενώ στο προσκήνιο για μια ακόμη φορά με τραγικό τρόπο, επανέρχεται η αναγκαιότητα για την λειτουργία του ασθενοφόρου που υπάρχει στη Βολισσό, το οποίο παραμένει στάσιμο, ελλείψει οδηγού!

Σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει:

"Σήμερα τις πρωινές ώρες, ο ομαδάρχης του πεζοπόρου τμήματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο, Αρχιπυροσβέστης Χρυσούλης Ματθαίος, ετών 43, κατά τη διαδικασία φύλαξης και τη συσκευασία σωλήνων πυρκαγιάς, στην περιοχή Κατάβαση Χίου, αισθάνθηκε αδιαθεσία και διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατό του θα διενεργηθεί προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση."

