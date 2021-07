Ξάνθη

Τροχαίο στην Ξάνθη: Απανθρακώθηκε νεαρός οδηγός (εικόνες)

Τον οδηγό βρήκαν απανθρακωμένο οι πυροσβέστες κατά την κατάσβεση

Φριχτό θάνατο βρήκε νεαρός οδηγός αυτοκινήτου το μεσημέρι της Δευτέρας, στην ορεινή Ξάνθη, κοντά στον οικισμό της Γοργόνας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και αφού πρώτα προσέκρουσε σε ένα δέντρο, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σορός ατόμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΙΧ όχημα, έπειτα από εκτροπή του, στην περιοχή Γοργόνα Ξάνθης. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2021

Οι πυροσβέστες κατόρθωσαν να σβήσουν τη φωτιά, αντικρίζοντας, ωστόσο, απανθρακωμένο τον 30χρονο οδηγό του οχήματος.

