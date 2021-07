Έγκλημα στην Μύκονο: Συλλήψεις για την φονική συμπλοκή

Κυκλάδες

Αιματηρή συμπλοκή στην Μύκονο με έναν νεκρό. Σε συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές.



Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου το πρωί στη Μύκονο.

Πρόκειται για άνδρα αλβανικής καταγωγής και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αιτία για την αιματηρή συμπλοκή ήταν οι οικονομικές διαφορές

Μια διένεξη που στην αρχή δεν έμοιαζε τόσο σοβαρή έφερε τους εμπλεκόμενους να πιαστούν στα χέρια και με μαχαίρι ο ένας κατάφερε θανάσιμο χτύπημα σε ομοεθνή του, σύμφωνα με το mykonosvoice.gr.

Η αστυνομία της Μυκόνου διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω απο τις οποίες έγινε το φονικό το βράδυ της Δευτέρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία της Μυκόνου σε συνεργασία με το Λιμενικό του νησιού, προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις στο νησί, ενώ κατάφεραν να εντοπίσουν και έναν νεαρό που φέρεται ως βασικός ύποπτος και με επιχείρηση που έγινε στο λιμάνι της Ραφήνας συνέλαβαν και αυτόν. Ο ύποπτος οδηγήθηκε στα γραφεια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν το κίνητρο της αιματητής συμπλοκής.

