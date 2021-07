Μαγνησία

Βόλος: Φωτιά περιμετρικά της πόλης (βίντεο)

Οι φλόγες "πολιορκούν" και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Φωτιά ξέσπασε και πάλι περιμετρικά του Βόλου και συγκεκριμένα κοντά στη Β' ΒΙΠΕ και καίει πουρνάρια κοντά στον αυτοκινητόδρομο Βόλου - Βελεστίνου - Λάρισας και βορείως της σιδηροδρομικής γραμμής.

Πρόκειται για φωτιά που ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, από άγνωστη ως τώρα αιτία. Μεγάλη η κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων καθώς, έως τη δύση του ήλιου, συμμετείχαν και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο στη Νέα Αγχίαλο, ώστε να ελεγχθούν οι εστίες της φωτιάς.

Πολύ κοντά στη φωτιά υπάρχει και πρατήριο υγρών καυσίμων το οποίο προστατεύουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται και η μεγάλη βιομηχανική μονάδα της Χαλυβουργίας Ελλάδος, καθώς και άλλες μικρότερες βιομηχανίες.

Συνολικά για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρουν πάνω από 14 πυροσβεστικά οχήματα με 45 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρες, και ερπυστριοφόρα.

Είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά το τελευταίο διάστημα σε περιοχές πολύ κοντά στις ΒΙΠΕ του Βόλου αλλά και περιμετρικά του πολεοδομικού συγκροτήματος.

ΠΗΓΗ: e-thessalia.gr

