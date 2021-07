Χανιά

Φωτιά στα Χανιά

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστκών δυνάμεων

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο χωριό Προδρόμι της δημοτικής ενότητας Πελεκάνου στο δήμο Καντάνου- Σελίνου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης σε ορεινή περιοχή μακριά από κατοικίες.

Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας από Κάντανο, Χανιά, Κίσσαμο, Βρύσες και Ρέθυμνο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν δυο πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής από το Ηράκλειο.

