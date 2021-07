Χανιά

Χανιά: σε ύφεση η φωτιά

Το πρωί πραγματοποίησε ρίψεις νερού και το πυροσβεστικό ελικόπτερο που εδρεύει στα Χανιά.

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης στα Χανιά, σε δύσβατη ορεινή περιοχή στο Προδρόμι του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, καίγοντας χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 οχήματα της Πυροσβεστικής και 30 άνδρες, δύο πεζοπόρα τμήματα ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες του δήμου.

Το πρωί πραγματοποίησε ρίψεις νερού και το πυροσβεστικό ελικόπτερο που εδρεύει στα Χανιά, ενώ στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8:00 το βράδυ της Τρίτης σε ορεινή περιοχή μακριά από κατοικίες.

