Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “ρήμαζε” σπίτια σε Πανόραμα – Πυλαία

Ένας νεαρός με «χρυσή λεία» ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές για τις κλοπές που έκανε πριν από δύο χρόνια.

Μετρητά, κοσμήματα και ενδύματα, αξίας άνω των 160.000 ευρώ περιελάμβανε η «λεία» ενός 25χρονου που ταυτοποιήθηκε ως δράστης διαρρήξεων και κλοπών από σπίτια σε περιοχές του Πανοράματος και της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, όλα τα «χτυπήματα» έγιναν τον Αύγουστο του 2019, ενώ ο 25χρονος έδρασε από κοινού με άγνωστους συνεργούς του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

