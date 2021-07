Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ολονύκτια επιφυλακή στο Σέιχ Σου μετά τη φωτιά

Σε ολονύκτια επιφυλακή υπό το φόβο αναζωπυρώσεων παρέμειναν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής μετά τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο περιαστικό δάσος Σέιχ Σου, στη Θεσσαλονίκη.

Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκονται μέχρι αυτή την ώρα στο σημείο. Η πυρκαγιά έκαψε, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, 90 στρέμματα δασικής έκτασης. Εκδηλώθηκε σε σημείο βόρεια του Αγίου Παύλου και κοντά στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, ενώ κινήθηκε με μέτωπο το «Φιλίππειο».

Η άμεση επέμβαση των επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς στον πυρήνα του δάσους. Στη μάχη με τις φλόγες χρησιμοποιήθηκε και το θηριώδες ρωσικό αεροσκάφος τύπου Beriev Be-200.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη.