Πύργος: πέθανε νεογέννητο μέσα σε ασθενοφόρο

Το βρέφος πέθανε κατά την μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, λίγες ώρες μετά τη γέννησή του.

Θρήνος στον Πύργο Ηλείας για ένα κοριτσάκι λίγων ωρών... Το βρέφος πέθανε μέσα στο ασθενοφόρο, κατά την μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Το μωρό, αμέσως μετά την γέννησή του, το πρωί της Τρίτης, στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί άμεσα.

Οι γιατροί αποφάσισαν την μεταφορά του στο νοσοκομείο του Ρίου. Δυστυχώς όμως, δεν τα κατάφερε και “έσβησε” μέσα στο ασθενοφόρο στο ύψος των Χανακίων.

Αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου βρέφους.

