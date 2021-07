Ηλεία

Ηλεία: ο θείος του 8χρονου τον παρέσυρε και τον εγκατέλειψε στην άσφαλτο

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 8χρονος ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα και εγκαταλείφθηκε στην άσφαλτο, από τον θείο του.

(φωτογραφία αρχείου)

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ο 8χρονος ο οποίος το βράδυ της Κυριακής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, στην Ηλεία.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι, ο οδηγός του οχήματος που παρέσυρε το παιδί και στη συνέχεια το εγκατέλειψε, ήταν ο 49χρονος θείος του 8χρονου.

Ο οδηγός προσήλθε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας Ήλιδας, κατέθεσε στις Αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σωματικών βλαβών και εγκατάλειψη.

Ο δικηγόρος του 49χρονου, Μ. Παπαγιαννόπουλος έκανε λόγο για «κακιά στιγμή», σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Πατρίς» και είπε πως «πρόκειται για ένα ατυχές συμβάν, που έχει κλονίσει και τον πελάτη μου, ο οποίος έχει υποστεί σοκ και για αυτό έφυγε από το σημείο του ατυχήματος και είχε απομονωθεί στη συνέχεια.

Θέλω να επισημάνω ότι ο πελάτης μου, βοήθησε στον απεγκλωβισμό του παιδιού, αλλά και στην κινητοποίηση των αρχών.

Είμαστε στην διάθεση των αρχών και από κει και πέρα οτιδήποτε ζητηθεί από τους γονείς του παιδιού θα είμαστε δίπλα τους.

Η ευχή η δική μου και βέβαια του πελάτη μου, που είναι και συγγενείς με την οικογένεια του παιδιού, είναι να αναρρώσει πλήρως».

Πηγή: patrisnews.com

