Λέσβος

Λέσβος: Λιγότεροι από 5000 πρόσφυγες για πρώτη φορά από το 2016

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μειώθηκαν κατά 96% οι αφίξεις στα νησιά τους τελευταίους 12 μήνες. Αναλυτικά τα στοιχεία που παραθέτει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.



Λιγότεροι από 5.000 είναι σήμερα οι αιτούντες άσυλο που διαμένουν στη Λέσβο και με την ευκαιρία αυτή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης απέστειλε στα ΜΜΕ δήλωσή του για την αποσυμφόρηση στα νησιά.

Ο κ. Μηταράκης υπενθυμίζει ότι «υποσχεθήκαμε προεκλογικά στους νησιώτες μία διαφορετική αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που δεν θα καθιστά τη χώρα μας την πύλη εισόδου για τα κυκλώματα λαθροδιακινητών».

Οι στόχοι του υπουργείου, παρατηρεί ο ίδιος, ήταν η ουσιαστική μείωση των ροών, «την οποία πετύχαμε με έξι συγκεκριμένες στρατηγικές, μειώνοντας κατά 96% τις αφίξεις στα νησιά μας τους τελευταίους 12 μήνες», και ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες «αποσυμφορώντας τα νησιά του Αιγαίου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο υπουργός Μετανάστευσης, «σήμερα η Λέσβος, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχει κάτω από 5.000 διαμένοντες. Η Χίος έχει κάτω από 750. Η Σάμος στο ΚΥΤ έχει κάτω από 1.000. Στην Κω έχουν μείνει 50 στο ΚΥΤ. Στη Λέρο έχουν μείνει 78. Αυτό σημαίνει ότι η αποσυμφόρηση που υποσχεθήκαμε έγινε πράξη». Διευκρινίζει εξάλλου ότι η αποσυμφόρηση αυτή «έγινε πράξη χωρίς να δημιουργήσουμε πίεση στην ηπειρωτική Ελλάδα».

Ο κ. Μηταράκης καταλήγει ότι «απαιτείται εγρήγορση, διαρκής δράση, διαρκής παρακολούθηση, ώστε αυτή η κατάσταση που βλέπουμε σήμερα να παραμείνει διατηρήσιμη».

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο: η Τζάκρη, η “προσωρινή άδεια” και οι αντιδράσεις

Κορονοϊός - Θεοχάρης: Δεν ευθύνεται ο τουρισμός για την αύξηση των κρουσμάτων

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ρουμπέν Πέρεθ (βίντεο)