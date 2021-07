Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Φρικτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό για ζευγάρι τουριστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο σοβαρά τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να δίνουν "μάχη" για να τους κρατήσουν στην ζωή.





Πολύ σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία οδό από Μάκρη προς Δίκελλα, σημειώθηκε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ανδρόγυνο, ξέφυγε από την πορεία του. Η αστυνομία και η Πυροσβεστική που έφτασαν επιτόπου, απεγκλώβισαν το ανδρόγυνο που επέβαινε και σύμφωνα με πληροφορίες o άνδρας είναι Αργεντίνος και η γυναίκα Γαλλίδα και ταξίδευαν προς Θεσσαλονίκη. Όσοι κατέφτασαν στο σημείο είδαν σκληρές εικόνες, αφού πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρχαν και κομμένα μέλη στο οδόστρωμα.

Οι δυο σοβαρά τραυματίες διακομίσθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σε άσχημη κατάσταση και οι γιατροί δίνουν “μάχη” για να τους σώσουν.

Ο άνδρας και η γυναίκα, υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις και η κατάσταση τους θεωρείται κρίσιμη.

Πηγή: evros-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός για ρεκόρ στη Ρωσία: Στα ύψη η θερμοκρασία στη Μόσχα

Κορονοϊός – Παγώνη: Χωρίς τείχος ανοσίας θα γυρίσουμε πάλι πίσω

Κοινωνικός Τουρισμός - Πρωτοψάλτης: Μόνο ηλεκτρονικά οι ενστάσεις