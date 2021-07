Χαλκιδική

Χαλκιδική: Ακαριαίος θάνατος νεαρού συνοδηγού

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο 61ο χλμ της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών- Σάρτης, στη Χαλκιδική.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος και στο οποίο επέβαινε 23χρονος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο δεύτερος.

Ο οδηγός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πολυγύρου όπου νοσηλεύεται.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας.

