Ηράκλειο: Πυροβολισμοί σε ταβέρνα - Ένας σοβαρά τραυματίας

Συνελήφθη ένας νεαρός ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του αιματηρού περιστατικού. Αναζητούνται άλλα δυο άτομα. Διασωληνωμένος ο τραυματίας.

Συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές ένας νεαρός άνδρας ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του χθεσινού αιματηρού περιστατικού που διαδραματίστηκε σε ταβέρνα στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός συνελήφθη σε κλινική του Ηρακλείου, καθώς έχει τραυματιστεί ελαφρά ενώ οι αστυνομικοί της Χερσονήσου και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου αναζητούν άλλους δύο.



Ο τραυματίας που δέχτηκε τις σφαίρες στην κοιλιακή χώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ . Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση κολεκτομής και η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, είναι εξελίσσεται ομαλά.

«Η κατάσταση του είναι σταθερή μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του», δήλωσε στο cretapost, ο κ Χαλκιαδάκης.



Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης όταν ο 37χρονος βρίσκονταν σε ταβέρνα της περιοχής μαζί με τη σύζυγο του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Οι δράσες φαίνεται πως είχαν διαφορές μαζί του και μετά από έναν έντονο καβγά έβγαλαν τα όπλα και άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 37χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό της συζύγου του στο χέρι.

Από θαύμα δεν τραυματίστηκαν τα παιδιά και άλλοι θαμώνες το καταστήματος.



Μετα τους πυροβολισμούς οι δράστες τράπηκαν σε φυγή ενώ στην ταβέρνα επικράτησε πανικός. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

