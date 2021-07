Χανιά

Φωτιά στο Προδρόμι: Σύλληψη του εμπρηστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας συνελήφθη ως υπαίτιος για τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Τρίτη.

Στη σύλληψη 31χρονου ημεδαπού, ο οποίος ευθύνεται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης 13 Ιουλίου στην περιοχή «Προδρόμι», του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων, ο 31χρονος συνελήφθη χθες, Τετάρτη 14 Ιουλίου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για εμπρησμό από αμέλεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας ομολόγησε την πράξη του, ενώ η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Πυροβολισμοί σε ταβέρνα - Ένας σοβαρά τραυματίας

Βανδή - Νικολαΐδης: διαζύγιο μετά από 18 χρόνια γάμου

Μέσι: δώρο γενεθλίων στον 100χρονο φανατικό οπαδό του (βίντεο)