Σάμος: Φωτιά στους Βουρλιώτες (εικόνες)

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο ορεινό χωριό Βουρλιώτες, πάνω από το Κοκκάρι.

Φωτιά ξέσπασε στη θέση Πουριά, στη Σάμο.

Η κατάφυτη περιοχή που βρίσκεται στους Βουρλιώτες, πάνω από το Κοκκάρι, τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τις 14:00.

Στο σημείο επιχειρούν εναέριες και επίγειες δυνάμεις, η φωτιά ωστόσο είναι εκτός ελέγχου.

Εικόνες, βίντεο: samos24.gr/Facebook

