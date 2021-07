Σάμος

Φωτιά στη Σάμο: Εκκενώνονται ξενοδοχεία και σπίτια (βίντεο)

“Φούντωσε” το πύρινο μέτωπο. Αγωνιώδεις προσπάθειες της Πυροσβεστικής για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Σάμο, στην περιοχή Βουρλιώτες.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του samos24.gr, οι Αρχές έδωσαν εντολή για την προληπτική εκκένωση δύο ξενοδοχείων και σπιτιών που βρίσκονται κοντά στο πύρινο μέτωπο.

Εικόνες: Samos24 / Mikres Diadromes Samou

