Κυκλάδες

Μύκονος: Ανήλικος εκβίαζε 12χρονη με ροζ βίντεο και φωτογραφίες

Συνελήφθη ο μαθητής που κατηγορείται πως εκβίαζε την 12χρονη και την οικογένειά της. Εξιχνιάστηκε υπόθεσης πορνογραφίας ανηλίκων και στη Σύρο.

(εικονα αρχείου)

Ένας 17χρονος μαθητής συνελήφθη στο σπίτι του, στη Μύκονο. από αστυνομικούς της Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος ως δράστης επικοινωνούσε διαδικτυακά με 12χρονη και την έπεισε να του στείλει γυμνές φωτογραφίες της και βίντεο.

Στη συνέχεια, ο 17χρονος απέστειλε το συγκεκριμένο ευαίσθητο υλικό στον πατέρα της ανήλικης και παράλληλα του ζητούσε χρηματικό ποσό, προκειμένου, όπως τον απειλούσε, να μην το διαμοιράσει στο διαδίκτυο. Την καταγγελία για τον εκβιασμό από τον 17χρονο έκανε στην ΕΛ.ΑΣ. η μητέρα του κοριτσιού.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ταυτοποίησε τον ανήλικο και εντόπισε τον τόπο κατοικίας του, στη Μύκονο. Αμέσως μετά κλιμάκια αστυνομικών διενήργησαν έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο.

Από την επιτόπια έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του στην υπό έρευνα υπόθεση και εντοπίστηκε πλήθος αρχείων, βίντεο και φωτογραφίες, όπου μεταξύ άλλων απεικονίζονταν και η 12χρονη.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων στη Σύρο

Παράλληλα, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξιχνίασε και μια άλλη υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων, στη Σύρο, με κατηγορούμενο έναν 20χρονο.

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Αστυνομία στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στα ψηφιακά πειστήρια, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του νεαρού στην υπόθεση, όμως δεν συνελήφθη επειδή δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δικογραφία τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκε σε βάρος του 20χρονου υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σχηματίστηκαν δύο δικογραφίες, η μία αυτόφωρης διαδικασίας -κακουργηματικού χαρακτήρα- και η δεύτερη τακτικής διαδικασίας, σε βάρος ισάριθμων ημεδαπών, για πορνογραφία ανηλίκων. Ειδικότερα, η διερεύνηση της πρώτης υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία μητέρας ανήλικης, σύμφωνα με την οποία άγνωστος δράστης, απέσπασε κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνομιλίας από την κόρη της, ευαίσθητο υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) το οποίο αφού απέστειλε στον πατέρα της ανήλικης, απαίτησε από αυτόν χρηματικό ποσό ώστε να μην το διαμοιράσει περαιτέρω. Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη εισαγγελικής Αρχής και εκδόθηκε σχετική παραγγελία, ενώ μετά από αλληλογραφία με τους εμπλεκομένους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και αστυνομική προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ημεδαπού και προέκυψε ο τόπος κατοικίας του σε νησί των Κυκλάδων.

Ακολούθως κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με τη συνδρομή αστυνομικών του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, διενήργησαν έρευνα στην οικία του εμπλεκομένου, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο. Από την επιτόπια έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του στην υπό έρευνα υπόθεση και εντοπίσθηκε πλήθος αρχείων (βίντεο και φωτογραφιών), όπου μεταξύ άλλων απεικονίζονταν και η ανήλικη παθούσα, πράξη για την οποία και συνελήφθη.

Στη δεύτερη υπόθεση, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές Αρχές, ψηφιακή ανάλυση και ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα, εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου, εντός της ελληνικής επικράτειας, ο οποίος κάνοντας χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, απέκτησε πρόσβαση σε διάφορους ιστοτόπους με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη εισαγγελικής Αρχής και εκδόθηκε σχετικό βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν αλληλογραφίας με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του συνδρομητή και ο τόπος κατοικίας του δεύτερου ημεδαπού σε νησί των Κυκλάδων. Ακολούθως, κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με τη συνδρομή αστυνομικών του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, διενήργησαν έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στα ψηφιακά πειστήρια, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του στην υπόθεση, όμως δεν συνελήφθη καθόσον δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτόφωρης διαδικασίας. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια και των δύο υποθέσεων, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ η δικογραφία τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

