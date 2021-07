Χαλκιδική

Χαλκιδική: συλλήψεις για τον πυροβολισμό 20χρονου σε μπαρ

Ποιοι είναι οι φερόμενοι ως δράστες και για ποιον λόγω άνοιξαν πυρ εναντίον του νεαρού. Τι αναφέρει η Ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται τρεις μπράβοι, αλβανικής καταγωγής, που φέρονται να είχαν πυροβολήσει 20χρονο ιδιοκτήτη καφέ – μπαρ, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, μέσα στο κατάστημά του.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους δύο από τους τρεις, ηλικίας 34 και 29 ετών, στην περιοχή της Φούρκας.

Ο τρίτος, ηλικίας 21 ετών συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι στη Σωζόπολη. Είχε αποφυλακιστεί τον Οκτώβριο και είναι υπόδικος σε δεύτερο βαθμό για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η επιδρομή στο κατάστημα του 20χρονου έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν επτά άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και ΙΧ αυτοκίνητο πήγαν στο καφέ-μπαρ που βρίσκεται στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και επιτέθηκαν σε 20χρονο, ο οποίος βρισκόταν εκεί και φέρεται ως μέτοχος του καταστήματος.

Στη θέα τους ο νεαρός μπήκε μέσα στο κατάστημα, για να κρυφτεί, ωστόσο, τρεις από τους δράστες τον ακολούθησαν, τον γρονθοκόπησαν και ένας από αυτούς τον πυροβόλησε, προκαλώντας του διαμπερές τραύμα στο δεξιό μηρό.

Αμέσως μετα, οι δράστες έσπευσαν να εξαφανιστούν.

H ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρει τα εξής

"Συνελήφθησαν από το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου, τρείς αλλοδαποί άνδρες, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγινε το βράδυ της 3ης Ιουλίου σε βάρος ημεδαπού άνδρα, σε κατάστημα σε περιοχή της Χαλκιδικής. Ειδικότερα, μαζί με συνεργούς τους, είχαν επιτεθεί σε ημεδαπό άνδρα που βρισκόταν σε κατάστημα στη Χαλκιδική, όπου ο ένας από αυτούς τον τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο. Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και οργανώθηκαν συντονισμένες αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Χθες (14 Ιουλίου 2021) το απόγευμα εντοπίσθηκαν σε περιοχή της Χαλκιδικής, οι δύο από τους αλλοδαπούς άνδρες και συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών και του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας. Σήμερα (15 Ιουλίου 2021) το πρωί, από το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Χαλκιδικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για τη σύλληψη και του τρίτου αλλοδαπού άνδρα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Καλλικράτειας.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε έρευνα οικίας σε περιοχή της Χαλκιδικής, στην οποία εντοπίσθηκε και ο τρίτος αλλοδαπός άνδρας και συνελήφθη με το σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Στην οικία συνελήφθη επίσης και ένας ημεδαπός άνδρας. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, μια καραμπίνα και 25 φυσίγγια. Επίσης, όπως εξακριβώθηκε ο προαναφερόμενος αλλοδαπός, με την χρήση της παραπάνω καραμπίνας, τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου 2021, πυροβόλησε και προκάλεσε φθορές στην είσοδο οικίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Ανακρίτρια Πολυγύρου, όπου έλαβαν προθεσμία και κρατούνται".